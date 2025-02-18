Рестайлинговый Bestune B70: чем он может привлечь покупателя

Когда какую-то новинку нарекают в народе заменителем Toyota Camry и Skoda Octavia, то забывают как минимум о ещё одном представителе этого класса — Mazda6. А ведь это совершенно разные по характеру автомобили. И не все производители верны в первую очередь тойотовским ценностям, а пятидверный кузов не означает автоматически практичность как у Шкоды. Например, лифтбэк Bestune B70, только что претерпевший рестайлинг, больше всего напомнил «шестёрку» от Мазды, а не две другие модели.

© Quto.ru

Исторические основания для этой схожести тоже есть, хоть ничем и не подтверждены напрямую. Дело в том, что именно платформа «шестёрки» лежала в основе двух предыдущих поколений Bestune B70. Актуальная версия этой модели построена уже на новой собственной архитектуре компании FAW (которой принадлежит бренд Bestune) — FMA. Но несмотря на это, отдельные черты Mazda6 прослеживаются и нынешнем B70 третьего поколения. Видимо, так выражена внутрибрендовая преемственность, которую практикует большинство производителей.

К чести Bestune, ассоциации с Mazda6 возникают только в движении, но не являются следствием копирования элементов дизайна. Китайские марки уже в основном переросли этот этап и теперь делают вполне самобытную внешность и интерьеры в своих моделях. Это в полной мере относится и к Bestune B70, причём как к старому варианту, так и к обновлённому. В результате рестайлинга автомобиль радикально изменился спереди, несколько меньше сзади и точечно — в салоне.

© Bestune

© Bestune

© Bestune

© Bestune

© Bestune

Вертикальные доминанты в дизайне передней части уступили место горизонтальным мотивам: теперь это тонкая оптика во всю ширину кузова и широкие планки радиаторной решётки. Дорестайлинговая же модель была хорошо узнаваема по Т-образной архитектуре фар и состоящей из «страз» (а ля Mercedes-Benz и Chery) решётки. Новая внешность в сравнении со старой получилась более лаконичной и современной. Освежили и логотип — теперь это стилизованное «окно в мир», ориентированное горизонтально.

Производитель утверждает, что эти изменения в дизайне улучшили аэродинамику, что положительно повлияло на акустический комфорт и экономичность. Правда, не уточняет насколько. Задняя часть кузова изменилась меньше: фонари утратили характерные вертикальные клыкообразные секции, чтобы передняя и задняя оптика по-прежнему имела общий дизайн. В соответствии с этим обновлены и боковые части заднего бампера — кроме этого, сзади ничего больше не трогали.

Вот только если внешность автомобиля можно менять без существенных последствий, то стоит тронуть что-то в салоне – и с большой вероятностью пострадает её величество эргономика. Так произошло, например, с блоком климата. Который из полноценной панели усох до нескольких сенсорных клавиш под центральным экраном. Их функционал при этом далёк от оптимального — так, за банальной регулировкой температуры приходится обращаться к мультимедийной системе.

© Bestune

© Bestune

© Bestune

© Bestune

© Bestune

А джойстик выбора режимов трансмиссии заменили на модный компактный «курок». Вот только пользоваться последним не так удобно, как прежним селектором. Наконец, блок из двух двух дисплеев вынесли из плоскости передней панели салона на отдельную «дощечку», и хотя бы это не доставило пользователю новых проблем. Но и старые не решило: с читаемостью экранов надо что-то делать — блики, отражения и блёклая картинка здорово досажают в солнечную погоду.

В остальном салон остался прежним: с вполне приличными креслами, огромным запасом места на втором ряду и классной панорамной крышей. Недостатки тоже на месте: это отсутствие регулировки руля по вылету, нехватка подогревов (лобовое, руль, задний ряд), скудная обстановка в багажнике и бледное звучание аудиосистемы. Последнее особенно обидно в свете посредственной шумоизоляции — шумы назойливо проникают в салон как из арок, так и сквозь остекление. И особенно сильно досаждают на заднем ряду.

© Bestune

© Bestune

© Bestune

Поэтому B70 никак не может быть соперником Camry — для этого лифтбэку Bestune комплексно не хватает комфорта. В том числе плавности хода: пассажиры всегда отчётливо ощущают профиль дороги независимо от её состояния. Зуд есть даже на гладком покрытии! Но на разбитом асфальте и грунтовках надо быть особенно аккуратными не только из-за невысокой энергоёмкости подвески, но и ввиду сверхмалого дорожного просвета — 110 мм тянут на антирекорд для этого класса!

Зато с динамикой и управляемостью всё хорошо. У лифтбэка два турбомотора, каждый из которых едет по-своему ярко. Младший двигатель 1.5 с отдачей 160 сил и 258 Н∙м сочетается с 7-ступенчатым роботом. Этот силовой агрегат охотно наращивает обороты и тягу, а коробка передач логично и быстро эти передачи перебирает. Такая связка работает энергично и шустро в любых ситуациях, кроме скоростных магистралей или затяжного подъёма на какой-нибудь перевал в горах.

© Bestune

© Bestune

© Bestune

© Bestune

Это те немногие сценарии, в которых возможности полуторалитрового двигателя могут оказаться недостаточными. Поэтому если хочется всегда и везде иметь запас тяги, то у Bestune B70 есть второй, значительно более мощный мотор объёмом 2 литра. Ещё не так давно порядок цифр 217 л.с. и 340 Н∙м был можно было встретить на спортивных моделях вроде Subaru Impreza WRX или Volkswagen Golf GTI, а сегодня это всего лишь обычная агрегатная опция на доступном китайском лифтбэке.

Едет такая машина действительно впечатляюще: по ощущениям, динамика ускорения соответствует заявленным 7,9 до сотни. А максимальная скорость в 230 км/ч с запасом перекрывает те возможности разогнаться, которые предоставляют платные трассы в нашей стране. Поэтому сложно сказать, зачем неспортивному лифтбэку с передним приводом такая большая отдача мотора. Тем более, что с реализацией этой тяги есть некоторые сложности.

У водителя отсутствует такой контакт с автомобилем, который позволял бы двигаться на 2-литровой версии намного активнее, чем с 1,5 литрами. Например, автоматическая коробка более задумчива, чем роботизированная. И одновременно она менее плавно переключается, особенно во время понижения передач перед остановкой на светофоре. При интенсивном разгоне также велико силовое подруливание — 340 Н∙м пытаются не только ускорить автомобиль, но и стащить его с заданной траектории в сторону.

© Bestune

© Bestune

© Bestune

© Bestune

Тормоза тоже больше понравились на более простой версии: там педаль более жёсткая и короткоходная, поэтому точность торможения выше и водитель больше уверен в автомобиле. Получается, что младшая модификация более гармоничная — в ней всё работает слаженнее, а агрегаты лучше соответствуют возможностям шасси. Но если не обращать внимания на мелочи и вместе с тем испытывать потребность в дополнительных лошадях — например, для езды по трассе — то мощный лифтбэк не разочарует.

Тем более, что независимо от выбранного двигателя, управляемость у лифтэка на высоте. Bestune B70 в обеих версиях неожиданно живо откликается на повороты руля, умеренно кренится, чётко держит прямую и даёт водителю неплохую обратную связь. И этим особенно напоминает маздовскую «шестёрку» — самую драйверскую модель в своём классе. Или ту же Октавию, но уж никак не расслабленную вальяжную Camry.

Будут ли эти свойства востребованы целевой аудиторией в этом классе — большой вопрос. Типичный пользователь скорее предпочтёт более высокий комфорт, пусть и в ущерб динамике с управляемостью. Но что есть — того не отнять: поворачивать на этом лифтбэке не совсем скучно, и это отличает его от большинства одноклассников.

© Bestune

© Bestune

© Bestune

© Bestune

Besturn был переименован в Bestune). Но современный B70 убеждает нас в обратном: автомобиль недурно поворачивает, но весьма посредственно воспроизводит музыку. И такой баланс характеристик не мешает B70 быть популярной моделью в такси. Представить лифтбэк в частном пользовании также несложно, если посмотреть в прайс-листы.

С начальной ценой в 2,5 миллиона рублей Bestune значительно доступнее конкурентов — таких, как Geely Preface (от 3,36 млн), Chery Arrizo 8 (от 2,9 млн) или Changan Lamore (2,87 млн). При этом многие приятные вещи — вроде панорамной крыши с люком или «карплея» — есть уже в базе. Доплата за более мощный мотор приличная — 400 тысяч при сопоставимом наборе оборудования.

А топ версия за ещё 150 тысяч сверху (итого 3,25 миллиона рублей) эксклюзивно предлагает расширенную подсветку снаружи и внутри, большие 19-дюймовые колёса, беспроводную зарядку и максимум ассистентов безопасности. Среди которых есть новые системы — такие, как предотвращение столкновения сзади или ассистент предупреждения об опасности при открывании дверей.

© Bestune

© Bestune

© Bestune

Поэтому за свои деньги Bestune B70, пожалуй, неплох. Если нужен не откровенно бюджетный, но всё ещё недорогой некроссовер — это самый выгодный выбор до 2,5 миллионов рублей. А при необходимости получить максимально «много мотора» за минимальные деньги это вообще безальтернативный вариант.

Главное осознавать, что 217 лошадиных сил тут не про активный драйв, а лишь в качестве дополнительного запаса под правой педалью.