Что делать при повреждении машины в сервисе

Автолюбителям напомнили о важности чтения условий договора каско. Случается, что автовладелец, забирая машину из автомастерской, обнаруживает какое-то повреждение, которого раньше точно не было. Что делать в этом случае? Не стоит тратить время на скандал и выяснение «отношений». Лучше сразу же начать фиксировать дефект.

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Если проблема обнаружилась после выезда из сервиса, нужно вернуться как можно скорее. В идеале не помешает иметь изображение или видео автомобиля до ремонта, что поможет в подобной спорной ситуации.

Следующим шагом будет сбор необходимых документов, среди которых должны быть акт приёма-передачи с подробным описанием состояния автомобиля; чеки, квитанции, договор с сервисом; показания свидетелей, если таковые присутствовали при сдаче машины в сервис; фотографии машины до ремонта и сразу после него (при наличии).

Не секрет, что подобные ситуации происходят, и в мастерских не торопятся признавать факт повреждения. В этом случае нужно обратиться к независимым экспертам, которые проведут оценку и определят, время и обстоятельства появления дефекта.

После получения экспертного заключения нужно писать претензию в сервис с требованием устранить проблему или выплатить компенсацию, приложив и заключение, и копии всех документов. Претензию можно отправить по почте, но обязательно заказным письмом, или передать лично под подпись с указанием даты приёма. Ответ должен поступить в течение 10 дней с момента получения претензии.

Если ответа не поступило или получен отказ в выплате компенсации/устранении дефекта, стоит обратиться в Роспотребнадзор или подать иск в суд (с требованием возмещения ущерба, включая расходы на экспертизу и моральный вред). Кроме того, можно привлечь организации, защищающие права автовладельцев. При наличии полиса каско нужно обратиться в страховую, которая может возместить ущерб в случае, если он подпадает под условия договора.

Чтобы не попадать в такие ситуации, при сдаче автомобиля стоит подписать акт приёма-передачи с подробным описанием состояния транспортного средства. Не помешает личное присутствуйте при диагностике и проверке работ, а перед тем, как забрать машину, нужно проверить его состояние до подписания документов.