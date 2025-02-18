Названы самые надежные пикапы

Пикапы трёх японских брендов остаются самыми надёжными в мире. Многие автолюбители называют главным требованием к новому автомобилю практичность и надёжность, тем более, если это пикап. Эксперты назвали 12 самых надёжных из них.

© Quto.ru

В категории среднеразмерных новых пикапов лучшими стали «японцы» Toyota Tacoma (средняя цена около 4,2 миллиона рублей) и Honda Ridgeline (около 4,1 миллиона). Отмечается, что пикап Toyota прослужит автовладельцу в среднем около 16 лет, а Honda — около 15.

Среди самых надёжных среднеразмерных пикапов также отмечены Nissan Frontier, Ford Ranger, GMC Canyon, Chevrolet Colorado, сообщают «Автоновости дня».

В категории полноразмерных нет равных Toyota Tundra, средняя стоимость которого в странах Северной Америки составляет 61 794 доллара (около 5,6 миллиона рублей). Средний прогнозируемый срок службы — около 16 лет. На второе место эксперты поставили Nissan Titan (5,2 миллиона рублей), который прослужит в среднем чуть более 13 лет.

Среди самых надёжных полноразмерных пикапов также названы Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, Ford F-150, RAM 1500.