Каким может быть новый кроссовер Lada B-Cross

Российский автопризводитель готовит к премьере новый кроссовер, который также примерит новый стиль бренда. Пользуясь имеющейся информацией, мы решили составить собственное представление о внешнем виде паркетника.

© Колеса.ру

Как мы уже рассказывали в конце прошлого месяца, АВТОВАЗ продемонстрировал несколько перспективных разработок, одной из которых был новый кроссовер в стиле Нивы, и его рендеры мы опубликовали пару недель назад. Сегодня же рассмотрим не менее интересную новинку — паркетник на платформе Весты, который пока имеет обозначение B+ Cross. У нас в распоряжении пока лишь несколько изображений макета (включая видео), в основном сзади. Несмотря на их невысокое качество, составить полное представление о внешности кроссовера всё-таки можно.

Особенно интересным представляется дизайн будущей новинки, который является долгожданным развитием ставшего уже привычным Х-стиля. Характерные Х-образные элементы сохранились со всех сторон кузова, но теперь сделаны несколько иначе. Спереди они выражены в размашистых светодиодных огнях, внутри которых расположились основные блоки фар. Сама передняя часть сделана практически вертикальной, а решётка имеет правильную прямоугольную форму.

На боковинах также есть «иксы», они сформированы выштамповками в верхней части крыльев и дверей, а также почти вертикальными углублениями в нижней части. Форма бокового остекления достаточно простая и может напомнить кроссоверы многих других марок. У кроссовера «скрытые» передние стойки, чёрная крыша и чёрные боковые зеркала. Необычной деталью здесь стали серебристые накладки на задние стойки с парой декоративных выемок, что вызывает ассоциации с оригинальной Нивой. Лучше всего на данный момент продемонстрирована задняя часть кроссовера: здесь также сделаны Х-образные светодиодные ходовые огни в фонарях, а между ними расположилась контрастная декоративная планка с буквенным обозначением компании.

Как уже говорилось, в основу нового паркетника ляжет платформа от Lada Vesta. Можно ожидать, что эта платформа будет модернизирована для новых моделей. О других технических особенностях пока нет подтверждённой информации, однако вполне вероятно, что и моторная гамма будет позаимствована у Весты. Сейчас она включает в себя 1,6-литрвый мотор мощностью 106 л.с., а также 1,8-литровый мощностью 122 л.с.

Полноценная премьера новинки, имя которой пока не объявлено, ожидается ближайшим летом на Петербургском экономическом форуме.

Напомним, в прошлом месяце АВТОВАЗ показал гоночный седан Lada Iskra.