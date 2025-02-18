Сколько китайских авто с пробегом купили в 2024 году

В прошлом году россияне купили 196,8 тыс. подержанных легковых машин китайских марок, что на 69% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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« И м е н н о « к и т а й ц ы » д е м о н с т р и р у ю т н а и б о л ь ш и й р о с т н а в т о р и ч н о м р ы н к е . К а к с л е д с т в и е , и х д о л я з а г о д в ы р о с л а с 2 , 1 % д о 3 , 3 % . Н а п о м н и м , ч т о в е с ь р ы н о к б / у а в т о м о б и л е й в м и н у в ш е м г о д у п о к а з а л р о с т н а 6 % » , — о т м е ч а ю т а н а л и т и к и .

По словам специалистов, россияне чаще всего покупали подержанные автомобили Chery, Geely, Haval, Lifan и Great Wall. При этом показатели остальных китайских марок составили менее 10 тыс. легковых машин с пробегом.

В модельном рейтинге лидирует Chery Tiggo. Также в прошлом году у россиян популярностью пользовались модели Geely Coolray, Haval Jolion, Lifan – X60 и Solano.

До этого сообщалось, что в 2026 году компания Volkswagen представит свой самый маленький кроссовер под названием Tera. Машина будет сначала предлагаться на развивающихся рынках, таких как Южная Америка и Индия.

Ранее рассказали, что нельзя делать на новой машине до конца обкатки.