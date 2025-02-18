Что нельзя делать на новой машине до конца обкатки

Новый автомобиль требует особого ухода в период обкатки, чтобы все механизмы работали слаженно и служили долго. Об этом «Российской газете» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

« Д о 5 0 0 0 к м с л е д у е т э к с п л у а т и р о в а т ь а в т о м о б и л ь в б е р е ж н о м р е ж и м е . Л ю б ы е с о п р я г а е м ы е д е т а л и м е х а н и з м а н у ж д а ю т с я в п р и т и р к е и п р и р а б о т к е . Н е к о т о р ы е а в т о в л а д е л ь ц ы з а б ы в а ю т о б э т о м и п о д в е р г а ю т д в и г а т е л ь , т р а н с м и с с и ю , т о р м о з н у ю с и с т е м у и п р о ч и е у з л ы п о в ы ш е н н ы м н а г р у з к а м » , — с о о б щ а е т э к с п е р т .

В период обкатки специалист рекомендует избегать резких стартов, маневров и торможений, а также не оставлять двигатель долго работать на холостых оборотах. Также не стоит перегружать новую машину, поскольку это увеличивает нагрузку на двигатель и подвеску. Кроме того, важно своевременно менять масло и другие технические жидкости, чтобы не допустить износ деталей двигателя и трансмиссии.

Тимашов также советует обращать внимание на приборную панель и не игнорировать сигналы индикатора. Так, в случае возникновения необычных звуков, вибраций или других признаков неисправности, следует обратиться в сервисный центр.

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