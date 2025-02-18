Китай ждет роста продаж своих автомобилей в России

Ассоциацией легковых автомобилей Китая в 2024 году зафиксирован значительный рост продаж машин. На 23% относительно года предыдущего (до 6,4 млн штук). А поставки транспортных средств из КНР в Россию за прошлый год в стоимостном выражении увеличились на 30,5% (плюс 15 млрд долларов). Совокупная доля КНР в импорте новых легковушек в Россию в 2024-ом достигла почти 85%.

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Как отмечает портал "Автовзгляд", по итогам 2024 года Россия вышла на первое место в структуре китайских поставок, увеличив разрыв с остальными конкурентами на рынке. В то же время объем продаж на втором по величине рынке сбыта транспортных средств из Китая - в Бельгии, составил всего лишь 7,2 млрд долларов.

На этом фоне многие аналитики и эксперты из Поднебесной ожидают продолжения этой динамики и укрепления позиций Китая на внешних рынках. Большие надежды возложены на Россию, но главный вопрос, суждено ли им сбыться.

В прошедшем году причиной роста продаж было желание россиян успеть купить автомобиль перед значительным повышением утильсбора. В последствии спрос поутих и на площадках дилеров скопились остатки, интерес к которым снизился на фоне повышения цен и ставки ЦБ.

Китайские поставщики явно не учли этого фактора и были не готовы к такому повороту событий, поэтому продолжали заполнять дилерские площадки все новыми машинами, что привело к переизбытку на рынке. Так, на у дилеров скопилось около 160 тысяч нераспроданных авто.

Вероятно, добиться улучшения продаж в 2025 году китайским производителям, в первую очередь, будет возможно за счет льготных финансовых программ, которые помогут привлечь внимание автомобилистов из РФ, а также благодаря конкурентной борьбе между марками за лучшую цену.

Ранее "РГ" писала о том, что будет с российским авторынком после решения не менять ключевую ставку.