В РФ снизились цены на подержанные кроссоверы

В феврале этого года на вторичном рынке РФ на 10% подешевели кроссоверы с пробегом у частных продавцов по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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Как заявили аналитики "Авто.ру Бизнес" в беседе с "Известиями", средняя стоимость авто этого сегмента составила около трех миллионов рублей.

При этом у дилеров наблюдается диаметрально противоположная ситуация. В автосалонах цены на кроссоверы в этом месяце выросли сразу на 8% по сравнению с февралем 2024 года и составили 3,21 млн рублей.

Директор по развитию и продажам "Авто.ру Бизнес" Даниил Шкурыгин заявил, что снижение стоимости машин у частных продавцов связано с естественным старением автопарка. Дилерские площадки стараются предлагать клиенту машины в лучшем состоянии, поэтому их стоимость неуклонно растет.

Быстрее всего подешевели модели китайских брендов - их средняя цена находится на отметке в 1,91 млн рублей. Автомобили из Европы, Кореи и Японии стоят на уровне прошлого года - 3,49 млн рублей.

В топ-5 моделей сегмента вошли отечественная Lada Niva - 575 000 рублей, BMW X5 в кузове G05 - 7,8 млн рублей, Chevrolet Niva - 680 000 рублей, Volkswagen Tiguan первой и второй генерации - 2,75 млн рублей, а замыкает список Hyundai Creta с показателем в 1,76 млн рублей.

На рынке автомобилей с пробегом доля китайских моделей сегмента SUV не превышает 6%, резюмировали аналитики.

Ранее "РГ" писала о том, что средний срок владения автомобилем в РФ вырос в два раза.