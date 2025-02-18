Как изменилась цена на Kia Rio и Hyundai Solaris за три года

В России цены на популярные модели Kia Rio и Hyundai Solaris выросли за три года на 42%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование портала «Авто.ру».

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« С р е д н я я с т о и м о с т ь Kia Rio и Hyundai Solaris составляла около 1,2 миллиона рублей. Сегодня эти же модели 2021 года выпуска, уже с пробегом и, как минимум одним владельцем, в среднем предлагают за 1,7 миллиона в случае Kia и Hyundai», - говорится в сообщении аналитиков.

Отмечается, что в 2024 году модели Kia Rio и Hyundai Solaris стали лидерами по продажам автомобилей с пробегом среди иномарок.

По данным аналитического агентства «Автостат», в России по итогам 2024 года средняя стоимость автомобиля с пробегом составила 1,18 млн рублей.

« С р е д н е в з в е ш е н н а я ц е н а л е г к о в о г о а в т о м о б и л я с п р о б е г о м р а с т е т н а п р о т я ж е н и и п о с л е д н и х п я т и л е т , н о в п о с л е д н и е д в а г о д а е е р о с т з а м е д л я е т с я . Т а к , в 2 0 2 0 г о д у о н а у в е л и ч и л а с ь н а 1 0 % , в 2 0 2 1 - м – н а 2 2 % , в 2 0 2 2 - м – н а 3 3 % , в 2 0 2 3 - м – н а 1 7 % , а т е п е р ь у ж е н а 1 3 % » , — о т м е т и л и в « А в т о с т а т е » .

Также в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

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