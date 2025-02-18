В ГАИ предупредили водителей о аномальном похолодании

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила водителей о сильном похолодании до -33℃. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

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«Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении дорожной обстановки из-за похолодания. По данным синоптиков, в ближайшие дни ночные температуры на Южном Урале опустятся до — 29-33℃», — заявили там.

Отмечается, что в Челябинской области почти вся зима была теплой. Перед похолоданием в регионе ожидаются осадки. В ГАИ посоветовали водителям избегать резких маневров и проверить состояние шин.

До этого в Приморском крае автомобиль Toyota Land Cruiser провалился под лед Японского моря.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser провалился под воду и вмерз во льды. К машине подходят люди и осматривают ее. При этом на записи также видно, что на льду стоят другие автомобили.

Ранее транспортный коллапс парализовал Можайское шоссе.