Названы шесть признаков изношенных покрышек

Андрей Молодовский перечислил признаки того, что зимние шины уже изношены

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Перепады температуры, гололедица и частое появление тонкого слоя льда на асфальте, особенно в ночные часы, заставляют многих водителей задуматься о безопасности имеющихся покрышек и необходимости их обновления, ведь конец зимы еще не близко.

Поэтому мы решили выяснить, по каким признакам можно понять, что зимние шины изношены, не справляются с возложенными на них задачами и требуют замены, даже если на первый взгляд выглядят вполне нормально.

Мнение эксперта

Андрей Молодовский, ведущий специалист по связям с общественностью компании «Колеса Даром»:

– Есть несколько основных признаков, которые свидетельствуют, что зимние шины пора менять, а дальнейшая их эксплуатация – небезопасна. Во-первых, когда глубина протектора составляет менее 4 мм. У многих современных шин на протекторе существуют индикаторы износа, обозначаемые цифрами 8, 6, 4 и узором снежинки. Если «снежинку» найти на протекторе уже невозможно, то износ зимней шины достиг минимума, при котором эксплуатация шин опасна.

Во-вторых, отсутствие 50% и более шипов на протекторе (у шипованных шин). Для этого необязательно считать все шипы на каждой шине, достаточно проверить видимый участок в четверть протектора, и вычислить, сколько шипов осталось, а сколько повылетало и сломано.

В-третьих, если при трогании с места на достаточно ровном обледенелом покрытии или укатанном снегу приходится ощутимо долго «шлифовать» на месте. Или при этом часто наблюдается пробуксовка одного из двух колес (на одной оси) с уводом автомобиля в сторону.

Еще один признак – нарушение геометрии шины, которое проявляется в ощущении ранее незамеченных вибраций, причем на любой скорости.

Наличие серьезных эксплуатационных повреждений или естественных признаков старения резины, а также микротрещины по всему протектору или на боковинах шин тоже говорят о том, что срок службы подошел к концу.

Эксплуатационные: например, грыжи или виднеющаяся проволока кордового слоя шины. Также из-за несоблюдения правильного давления в шинах или нарушенных углов установки колес (развал-схождение) протектор может неравномерно изнашиваться – например, достаточно лысая внутренняя или внешняя часть протектора, но еще нормальная глубина протектора в центральной зоне. Такие шины тоже небезопасны.

В дополнение к естественным признакам старения резины эксперт не рекомендует использовать зимние шины, если их возраст превышает 5 лет, независимо от глубины протектора.