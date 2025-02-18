Названы самые продаваемые подержанные автомобили

Авто.ру Бизнес назвал наиболее продаваемые подержанные автомобили. В премиум-классе лидерами оказались немецкие автомобили. Чаще всего — 2362 раза — наши соотечественники приобретали BMW 5-й серии. Средняя цена «баварца» составила 4 089 808 рублей, а средний срок продажи — 52 дня.

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Также неплохо росходились Mercedes-Benz E-класса (2004 шт., 3 820 036 рублей, 51 день) и BMW 3-й серии (1885 шт., 3 257 216 рублей, 50 дней).

Среди автомобилей среднего класса лидирует японская Toyota Camry — своих владельцев нашли 6368 машины по средней цене 2 766 131 рубль. На продажу «Тойот» авторы объявлений тратили 44 дня.

Заметно хуже продавались подержанные кроссоверы Toyota RAV 4 (3043 шт., 2 928 916 рублей, 47 дней) и Hyundai Creta (2684 шт., 1 792 740 рублей, 42 дня).

В эконом-классе безусловным лидером ожидаемо стала Lada Granta, средняя цена которой составила 663 282 рубля, средний срок продажи — 39 дней, а общий тираж — 12 486 штук.

На втором месте среди «бюджетников» закрепилась Lada Vesta (1 012 399 рублей, 40 дней, 8983 шт.), а на третьем — Kia Rio (1 275 942 рубля, 41 день, 8160 шт.).

Между тем, британцы назвали наиболее и наименее надёжные подержанные машины. Эксперт, журналист Клэр Эванс, начала проводить подобные опросы «надёжности» в 2017 году, и с тех пор помогла тысячам покупателей выбрать лучшие автомобили.