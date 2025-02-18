Как правильно ухаживать за сажевым фильтром

Водителям назвали способы сохранения мощности дизельного двигателя

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Дизельные автомобили обладают топливной экономичностью, и при этом за ними нужен особый уход. Неправильная эксплуатация фильтра сажевых частиц (DPF, FAP), отвечающего за снижение вредных выбросов, грозит проблемами. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, что нужно сделать, чтобы продлить срок службы, сохранить мощность двигателя и избежать лишних затрат.

Фильтр работает по принципу накопления и последующего сжигания частиц сажи. В нормальных условиях это происходит автоматически через процесс регенерации.

« С у щ е с т в у е т д в а м е х а н и з м а о ч и с т к и ф и л ь т р а : п а с с и в н ы й и а к т и в н ы й . П а с с и в н а я р е г е н е р а ц и я п р о и с х о д и т е с т е с т в е н н ы м о б р а з о м п р и д в и ж е н и и н а в ы с о к и х с к о р о с т я х . Е с л и р е г у л я р н о е з д и т ь п о т р а с с е , в ы х л о п н ы е г а з ы п р о г р е в а ю т с я д о 3 5 0 - 5 0 0 ° C , и с а ж а о к и с л я е т с я , п р е в р а щ а я с ь в б е з в р е д н ы й у г л е к и с л ы й г а з . А к т и в н а я р е г е н е р а ц и я з а п у с к а е т с я , к о г д а ф и л ь т р з а с о р я е т с я с л и ш к о м б ы с т р о » , – о б ъ я с н я ю т э к с п е р т ы .

Система управления двигателем повышает температуру выхлопных газов до 600-650°C, и сажа сжигается. На это уходит не более 10 минут, но нужно соблюдать определенные условия: поддержание скорости и оборотов двигателя. При постоянном движении автомобиля на короткие дистанции в условиях города регенерация не успевает завершиться. В итоге сажа накапливается, со всеми вытекающими последствиями.

Недостаточная очистка фильтра может привести к таким последствиям, как: снижение мощности двигателя, повышенный расход топлива, увеличение выбросов вредных веществ, повреждение фильтра из-за перегрева. При сильном загрязнении фильтра потребуется его замена, а это достаточно дорого.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, нужно придерживаться простых правил. Регулярно выезжать на трассу и в течение 20-30 минут ехать на повышенных оборотах – это обеспечит эффективную очистку фильтра.

Стоит помнить, что дизельные двигатели эффективнее функционируют при нагрузке, а главный враг фильтра – частые короткие поездки.

Если на приборной панели загорелся значок DPF, не исключено, что фильтр нуждается в очистке. В этом случае нужно обратиться в сервис, там специалисты выполнят регенерацию с помощью специального оборудования.

И помните – замены фильтра лучше избегать, соблюдая вышеперечисленные рекомендации по эксплуатации транспортного средства.