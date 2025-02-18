Sollers Atlant улучшили российскими комплектующими

На Sollers Atlant улучшили кресла: теперь они не китайские, а российские. Компания «Соллерс», которая выпускает коммерческие автомобили и пикапы на базе китайских JAC под собственным брендом, продолжает углублять локализацию. Стало известно, что на модели Atlant импортозаместили сиденья — раньше они были китайские, а теперь российского производства. Отечественные кресла отличаются от китайских конструкцией и больше подходят для эксплуатации в нашей стране.

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Atlant выпускается на мощностях заводе холдинга в Елабуге, там организовано производство по полному циклу, со сваркой и окраской, и уровень локализации постепенно увеличивается. Как пишет «Дром», у водительского сиденья российского производства, которые теперь ставят на модель, имеются регулировка поясничного подпора и раздельная регулировка подушки по высоте, а также увеличен ход салазок по сравнению с китайским аналогом. Вместе с тем у двухместного переднего пассажирского сиденья подушку сделали шире.

Ранее Atlant получил ряд других улучшений. В конце января этого года стало известно, что в ходе модернизации были внедрены три десятка дополнительных вибро- и шумоизоляционных элементов. Это, как утверждают в самом Sollers, снизило уровень шумов в салоне сразу на 75 процентов, или на 23 дБ.

Летом прошлого года изменили технологию окраски автомобилей, причем не только Atlant, но и Argo: кузова проходят несколько этапов подготовки, катафорезное покрытие наносится методом полного погружения. Сварные швы дополнительно обрабатываются восковым составом и специальной мастикой. Толщина лакокрасочного покрытия увеличена вдвое — до 120 микрон. В результате коррозийная стойкость кузова возросла.

С того момента гарантия от сквозной коррозии была увеличена до восьми лет.