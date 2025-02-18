Перечислены шесть недостатков кроссовера FAW Bestune T77

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Вадим Никишев протестировал кроссовер FAW Bestune T77 и назвал его недостатки.

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« Ч т о б ы с н я т ь B e s t u n e T 7 7 с о х р а н ы , м о ж н о н а ж а т ь к н о п к у н а р у ч к е в о д и т е л ь с к о й д в е р и . Ж а л ь , ч т о н а д р у г и х д в е р я х т а к о й ф и ш к и н е т » , — с к а з а л э к с п е р т .

Кроме того, специалист отметил консервативный интерьер Bestune T77. Также у мультимедийной системы нет Android Auto и Apple Carplay.

« Т е п л ы й п а к е т » в п р и в ы ч н о м п о н и м а н и и о т с у т с т в у е т : е с т ь т о л ь к о п о д о г р е в п е р е д н и х с и д е н и й . У з а д н и х п а с с а ж и р о в н е т и е г о . О т с у т с т в у е т и п о д л о к о т н и к н а в т о р о м р я д у . С в е т о д и о д н ы е ф а р ы с в е т я т х о р о ш о , н о н а п р а в л е н и е п у ч к а в с л е д з а р у л е м н е м е н я ю т , с к а з а л Н и к и ш е в .

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

« М о т о р 1 . 6 л . – а т м о с ф е р н ы й , н о с н е п о с р е д с т в е н н ы м в п р ы с к о м . М а ш и н с М К П м а л о , б о л ь ш и н с т в о – с г и д р о а в т о м а т о м A i s i n T F - 7 3 S C , е г о о т н о с я т к ч и с л у н е у б и в а е м ы х . В о з м о ж н о , э т о л у ч ш и й д у э т в в ы б о р к е » , – о т м е т и л э к с п е р т .

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы четыре минуса кроссовера Ford Bronco Sport.