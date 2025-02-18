В РФ вырос интерес к новым автомобилям "Москвич"

Специалистам "Авито Авто" удалось выяснить, что интерес к бренду "Москвич" за 12 месяцев прошлого года увеличился на 54,3% по сравнению с 2023 годом, сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в "РГ".

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По данным аналитиков, средняя стоимость нового автомобиля "Москвич" в 2024 году снизилась на 14,4 % по сравнению с 2023 годом и составила 1 900 000 рублей.

Среди моделей компании самым популярным оказался кроссовер "Москвич 3", на долю которого приходится 89,8% интереса автолюбителей. На втором месте седан бренда - "Москвич 6" (9,5%). Тройку замыкает электрический "Москвич 3е".

Самым популярным автомобилем среди объявлений о продаже авто стал "Москвич 3". На его долю пришлось 82,7% от общего числа объявлений. На долю "Москвича 6" пришлось 16,7%. В тоже время средняя цена этих двух моделей за два года снизилась: "Москвич 3" подешевел на 17%, а "Москвич 6" - на 12%.

По словам руководителя продаж направления "Новые авто" в "Авито Авто" Артема Хомутинникова, интерес к "Москвичу 6" поднялся в два с половиной раза, а к "Москвичу 3" - в полтора. Это показывает рост доверия автолюбителей к данной марке.

Покупатели стали активней интересоваться новыми моделями бренда, особенно на фоне появления новых комплектаций и расширения сети сервисных центров.

Ранее "РГ" рассказала о том, что ресурс двигателя "Москвич 3" составляет 250 тысяч километров.