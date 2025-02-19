Ждет ли российский авторынок очередной передел

В начале текущего года никто даже и не помышлял о том, что в России будут изменения в автомобильной жизни.

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Однако уже вторую неделю кряду различные автоэксперты, цитируя друг друга, рассуждают о том, что скоро к нам вернутся "беглые" западные автокомпании.

Так, еще недавно занимавший крайне противоположную позицию совладелец дилерской сети Major Михаил Бахтиаров заявил, что он ожидает повальное возвращение именитых марок на отечественный рынок.

Бахтиаров предположил, что уже рассматриваются сценарии возвращения некоторых компаний в РФ, а датой появления их на рынке обозначил четвертый квартал 2025 года.

Но это вызвало ряд вопросов, сообщает "Автовзгляд". Так, ни один автопроизводитель не может в короткие сроки выпустить машины для рынка другой страны и отправить их день в день к конечному потребителю. Даже у китайских партнеров на доставку машин в РФ уходит от трех до шести месяцев.

Во-вторых, возвращение былых брендов на отечественные просторы грозит сильным переделом сфер влияния в автомобильной сфере. На территории страны уже прочно обосновались многие азиатские компании, и они точно не захотят делиться с новичками своими клиентами и долей на рынке. При этом уже сообщалось о желании производителей из КНР усиливать свои позиции в РФ.

Если предположение Бахтиарова всё-таки сбудется и начнется экспансия западных брендов в РФ, то это может грозить небывалой борьбой за ценообразование и уход в тень некоторых игроков рынка.

Ранее "РГ" рассказала о том, если шанс у Hyundai и Kia вернуться в РФ.