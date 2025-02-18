Эксперт рассказал, стоит ли ожидать снижения цен на машины весной

Генеральный директор ГК "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич заявил, что изменения в прайс-листах на автомобили весной 2025 года будут напрямую зависеть от производственных планов компаний и объема товарных запасов автомобилей, выпущенных в прошлом году.

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Терлюкевич в интервью "Газете.Ru" заявил, что прямых снижений пока ожидать не приходится, но скорее всего цены сохранятся на отметках декабря 2024 года. Он отметил, что льготные финансовые программы, предлагаемые автопроизводителями, активно подстегивают продажи на рынке.

По словам специалиста, на данный момент автосалоны смогли навести порядок с затовариванием на своих складах за последние два месяца. А дальнейшие поставки будут исключительно осуществляться под конкретный спрос со стороны покупателей, а значит и скидок пока ожидать не приходится. Рост цен будет зависеть напрямую от будущей ключевой ставки, подытожил специалист.