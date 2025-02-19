Автоэксперт Зиновьев назвал три плюса корейского Kia Rio

В России на вторичном рынке можно найти Kia Rio четвертого поколения (2017–2022 годы выпуска), который отличается высоким качеством и надежностью. О плюсах модели рассказал автоэксперт журнала «За Рулем» Сергей Зиновьев.

Названы три главных плюса корейского Kia Rio с пробегом
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Среди главных плюсов машины — недорогое обслуживание. Также машина хорошо оснащена для своего класса, считает эксперт.

«Младший мотор G4LC 1.4 (100 л. с.) – нового семейства Kappa: появились гидрокомпенсаторы, впускной трубопровод изменяемой длины, фазорегуляторов стало два. Самое главное – внедрили масляные форсунки охлаждения поршней и отодвинули нейтрализатор подальше от цилиндров», — заявил Зиновьев.

Также модель может оснащаться старшим G4FG 1.6 (123 л. с.). Мотор представляет собой глубокую модернизацию G4FC старого семейства Gamma.

На рынке «вторички» в основном встречаются варианты с шестиступенчатой «механикой». Ее ресурс составляет свыше 250 тыс. км.

Третий плюс модели -— вместительный багажник. По данным завода, его объем составляет 480 л.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», – отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы шесть минусов кроссовера FAW Bestune T77.

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