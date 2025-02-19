Toyota Celica переделали в Supra

Внешность определенно может быть обманчива, так как то, что вы видите, не является Toyota Supra A80. На самом деле это старая Toyota Celica, которая была переоборудована таким образом, чтобы напоминать Supra четвертого поколения.

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Хотя энтузиасты смогут легко отличить этот автомобиль от настоящей Supra, он определенно может обмануть широкую публику.

Эта Celica — модель 1995 года, то есть это автомобиль шестого поколения, который был одним из самых знаковых поколений. Он был выставлен на продажу в Таиланде за 399 000 бат (~1,1 млн рублей).

Передняя часть — классическая A80 Supra: на ней установлены реплики фар, которые выглядят как настоящие, но имеют немного другую форму. Оригинальный бампер Celica был заменен на более похожий на тот, что использовался на Supra.

Нам особенно понравились пропорции автомобиля. Хотя он, очевидно, меньше, чем Supra, в общем и целом пропорции смотрятся неплохо.

Модификации включают новые боковые панели, кастомную крышку багажника, шильдики Supra и новые задние фонари. Также есть новый бампер и массивное антикрыло. Завершают обновления комплект колес Volk Racing TE37 и улучшенные тормоза с желтыми суппортами.

В салоне изменений значительно меньше — интерьер Celica остался стандартным. Единственное заметное обновление — современная мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой Android Auto, так что, по крайней мере, владелец не будет чувствовать себя застрявшим в 90-х.

Что именно под капотом, остается загадкой. В описании не указана версия и тип двигателя, но, судя по всему, здесь установлен один из четырехцилиндровых моторов этой модели. Известно лишь, что автомобиль получил новую выхлопную систему из нержавеющей стали, которая, вероятно, делает его звучание более выразительным.

Хотя эта реплика Supra вряд ли найдет покупателя за пределами Таиланда, нельзя отрицать, что она представляет собой оригинальный взгляд на классику. Возможно, этот проект вдохновит других владельцев Celica на создание своих собственных машин в стиле Supra.