Западные автопроизводители могут вернуться в РФ через Китай

Эксперт Моржаретто: снять санкции гораздо сложнее, чем ввести. Как отметил автоэксперт Игорь Моржаретто, возвращение западных автомобильных брендов на рынок РФ маловероятно:

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« У н а с д е й с т в у ю т с а н к ц и и с о с т о р о н ы г о с у д а р с т в , г д е р а с п о л о ж е н ы а в т о к о м п а н и и . Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и другие компании не имеют права нарушить государственное постановление». «Санкции снять гораздо сложнее, чем ввести. Процесс может затянуться на долгие годы. Компании хотят вернуться, но это перспектива не ближайшего времени», — отметил изданию «Южный автомобиль» Игорь Моржаретто.

Как считает эксперт, наиболее вероятный сценарий возможного развития событий — чтобы европейские бренды зашли через Китай под новыми брендами, как это сделал Volkswagen, который вывел на рынок РФ марку Jetta.

Эксперт объясняет: уровень взаимных санкций сейчас на таком уровне, что восстановление экономических связей может занять годы. Автопроизводители совершенно иначе будут просчитывать риски при возвращении на российский рынок.