Западные автопроизводители могут вернуться в РФ через Китай

Западные автопроизводители могут вернуться на рынок РФ через Китай
Эксперт Моржаретто: снять санкции гораздо сложнее, чем ввести. Как отметил автоэксперт Игорь Моржаретто, возвращение западных автомобильных брендов на рынок РФ маловероятно:
«У нас действуют санкции со стороны государств, где расположены автокомпании. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и другие компании не имеют права нарушить государственное постановление». «Санкции снять гораздо сложнее, чем ввести. Процесс может затянуться на долгие годы. Компании хотят вернуться, но это перспектива не ближайшего времени», — отметил изданию «Южный автомобиль» Игорь Моржаретто.
Как считает эксперт, наиболее вероятный сценарий возможного развития событий — чтобы европейские бренды зашли через Китай под новыми брендами, как это сделал Volkswagen, который вывел на рынок РФ марку Jetta.
Эксперт объясняет: уровень взаимных санкций сейчас на таком уровне, что восстановление экономических связей может занять годы. Автопроизводители совершенно иначе будут просчитывать риски при возвращении на российский рынок.