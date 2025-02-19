В России продают Hyundai Getz 2010 года без пробега

В ходе мониторинга классифайдов "РГ" удалось обнаружить в продаже 15-летний Hyundai Getz без пробега. К цене есть ряд вопросов, несмотря на состояние авто.

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Getz в продаже - настоящая "капсула времени", которая не видела дорог: на одометре всего 468 км. Владелец утверждает, что этот показатель реальный, так как после покупки в силу "почтенного возраста" владельца машина не эксплуатировалась. При этом на переднем и заднем бампере присутствуют небольшие царапинки.

Есть ПТС, СТС, 2 комплекта ключей, сервисная книжка, установлены сигнализация, multilock на коробку, магнитола Sony, зимняя резина, новый аккумулятор; проведено ТО.

Цена Hyundai Getz - 1 150 000 рублей. Примерно за эти же деньги в России можно купить новый седан Lada Granta с двигателем 106 л.с. и МКП в комплектации #Club"24. В комплектации есть обогрев ветрового стекла, подушки безопасности, 15-дюймовые колёсные диски, кондиционер, задние датчики парковки, подогрев передних сидений и так далее.

При этом за 1,2 млн рублей в РФ продают новый "Москвич-412" 1977 года выпуска.