Как выехать из сугроба без посторонней помощи

Эксперт Колодочкин рассказал, как поступать, если колесо буксует в снегу

© За рулем

В вашем регионе навалило снега, да так, что заранее ясно: просто так из этой снежной западни не выбраться? Чего точно не нужно делать, так это давить на педаль газа, ожидая, что вот еще чуть-чуть – и автомобиль начнет двигаться. Нет, не получится…

Действуем изнутри

Кстати, какой у вас привод: задний или передний? Если задний, тогда от руля толку не будет: он должен стоять только прямо. А вот с передним приводом можно попытаться поиграть рулем влево-вправо. Есть шанс, что буксующее колесо все-таки за что-то зацепится.

Последний шанс что-то сделать не выходя из машины – попытаться раскачать ее вперед-назад. С механической коробкой это несложно: надо лишь попытаться преодолеть лунки, которые ведущие колеса уже выкопали. Делать это можно как вперед по ходу, так и назад, если пространства достаточно.

Для этого пытаемся забраться по склону лунки повыше, затем позволяем машине скатиться обратно, вновь поддаем газку – и так несколько раз. На машине с АКП можно попытаться чередовать режимы D и R.

Все без толку? Тогда пришло время выйти из машины.

Действуем снаружи

Снижаем давление в шинах примерно до 1 бар – хотя бы у ведущих колес. Зацепление с поверхностью сразу вырастет – возможно, этого хватит, чтобы выбраться из ловушки. Только не забудьте потом вернуть давление к нормальному значению (оно указано на пластинке, прикрепленной в проеме двери водителя).

Не помогает? Достаем из салона коврики и кидаем под ведущие колеса. Иногда это помогает.

Последний шанс – берем лопату и начинаем что-то подчищать, сгребать и так далее. Но при этом уже активно крутим головой в поисках прохожих, готовых немножко подтолкнуть ваш застрявший автомобиль.

Помощники

Умудренные жизнью автомобилисты возят с собой мешочки с песком, умудряются поддомкрачивать машину и подсовывать что-то под упрямое колесо и запасаются браслетами противоскольжения, которые при необходимости быстро надеваются на колеса.

Но для всех остальных самый простой путь – искать помощников: с мускулами, с буксирным тросом и так далее. От этого автомобильная жизнь становится только разнообразнее.