Почему Volkswagen вернется в РФ по низким ценам

Редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рассказал о дилемме выбора между Geely Preface и Skoda Octavia, затронув вопрос официального возвращения концерна Volkswagen в Россию.

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Кадаков в своем Telegram-канале рассказал, что нашел в салоне дилера Skoda Octavia производства КНР, которая стоит 3 750 000 рублей. Авто оснащен 150-сильным турбомотором объемом 1.5 литра и 7-ступенчатым роботом. За сравнимую сумму в РФ можно купить Geely Preface в комплектации Flagship и с похожим силовым агрегатом.

"Если привозить новые Октавии официальным путем из Европы с полной уплатой утильсбора, они будут явно дороже. Поэтому в случае официальных поставок концерну Volkswagen придется формировать для России специальные цены - чтобы его автомобили были не дороже китайских", - заключил специалист.

Ранее "РГ" рассказывала об основных препятствиях возвращения иностранных брендов в Россию, которые в 2022 году приняли решение приостановить свой бизнес в нашей стране.