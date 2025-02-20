АвтоВАЗ объяснил, почему не выпускает Lada с турбомотором

В своем блоге "Поладим с Lada" АвтоВАЗ рассказал, в чем проблема выпуска автомобилей с мощными двигателями, в том числе с турбированными.

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Одна из причин - установка турбо потребует масштабного реинжиниринга двигателя:

"придется почти полностью "перелопатить" базовый мотор: поменять материалы, систему смазки, охлаждения, вентиляции картера", - объяснил автор блога.

Поэтому турбомотор выйдет дороже атмосферника "минимум на 50%", заявили на заводе.

Также выпуск модели с турбированным двигателем требует закладывать это требование на этапе проектирования машины, так как увеличение мощностных параметров неизбежно требует пересмотра и переработки трансмиссии, тормозной системы, шасси, системы охлаждения. Что опять же скажется на стоимости автомобиля - сделает цену в два раза выше.

Отмечается, что турбомоторы не востребованы в России исторически. В нашей стране, согласно действующему законодательству, налог рассчитывается исходя из мощности, а не из рабочего объема двигателя, как в европейских странах, где именно этот фактор стал решающим в пользу даунсайзинга и компенсации потерянных "лошадей" путем установки турбины.

В пример можно привести снятый с производства к настоящему времени двигатель Lada Vesta Sport первого поколения, который имел 145 л.с., снятых с рабочего объема 1.8 литра.

Тем не менее проект по созданию турбомотора на АвтоВАЗе не закрыт, и у компании есть все шансы показать всю мощь инженерной школы двигателестроения. В настоящее время под брендом Lada готовятся несколько новых моделей, которые больше выпускаемых ныне. Это и новая Lada Vesta, которая станет больше, и 7-местный минивэн, и кроссовер D-класса с системой полного привода.