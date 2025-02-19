Как правильно проходить техосмотр автомобиля

При техосмотре в аккредитованных организациях владельцу авто выдают диагностическую карту, которая подтверждает исправность всех элементов конструкции.

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Если в машине или мотоцикле найдены поломки, то делается ремонт, и повторная проверка проходит через 20 дней.

Техосмотр могут не проходить владельцы легковых машин, мотоциклов или грузовых автомобилей массой менее 3,5 тонны, если транспорт используется только в личных целях, состоит на учете в Госавтоинспекции, и в конструкции не было сделано никаких изменений, сообщает портал tolknews.ru.

Обязательному техосмотру подлежит регистрируемая машина старше четырех лет. Также диагностика нужна для коммерческого транспорта, при внесении изменений в конструкцию, при выезде за пределы страны.

Пройти процедуру можно в специальных организациях из реестра операторов техосмотра.

Для проверки машины автолюбителю необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), бумажный паспорт транспортного средства (ПТС) или техпаспорт.

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