Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение об увеличении штрафа за непристегнутые ремни безопасности. Специалист выступил в качестве одного из авторов инициативы.

Ранее «Известия» рассказали о планах вдвое увеличить в России штраф за непристегнутый ремень безопасности в автомобиле. Соответствующий законопроект ранее был внесен на рассмотрение в Госдуму. С начала 2025 года административное наказание за отсутствие ремня вместе с другими штрафами за нарушение ПДД выросло в полтора раза. Однако авторы нового законопроекта, депутаты партии «Справедливая Россия — За правду», считают, что штрафа в 1500 рублей недостаточно. Предлагается повысить денежное наказание до 3000 рублей. Кроме того, депутаты хотят признать незаконной заглушку. Это устройство отключает сигнал в салоне о непристегнутых ремнях. Девайс стоимостью от 100 до 5000 рублей предложено запретить, продавцов и водителей в случае нарушения будут штрафовать.

В России колоссальное количество водителей, которые пользуются заглушками для ремней безопасности, — на различных маркетплейсах мы видим тысячи и тысячи отзывов под сотнями объявлений об их продаже. Так что продажу данных изделий нужно просто запрещать. Они напрямую пропагандируют нарушение правил дорожного движения, а их использование ведет к значительному увеличению числа ДТП с тяжелыми последствиями. Это факт. Кроме того, использование заглушек ведет к радикальному росту числа штрафов за непристегнутый ремень. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

Эксперт выразил мнение, что увеличение размера штрафа за непристегнутые ремни будет способствовать снижению количества ДТП с тяжелыми последствиями для здоровья водителей и пассажиров.

«Если уж у некоторых людей отсутствует инстинкт самосохранения, то здесь нужно давить на их жадность. Если они не боятся погибнуть, то пусть боятся большого штрафа. И сумма штрафа в 3000 рублей – это первая точка, которая в данном случае может заставить людей задуматься о том, нужно ли пристегиваться, или же они все-таки хотят продолжать рисковать и платить за это. Однако если такая мера не поможет, то нужно будет рассматривать вопрос о более жесткой ответственности. К примеру, можно сделать так, чтобы попавшие в ДТП и получившие травмы водители, которые не были пристегнуты, лечились не за счет фонда ОМС, а за свои кровные деньги. Тогда мы все как общество не будем нести расходы из-за тех людей, которые, пристегнувшись, могли предотвратить тяжелые последствия ДТП», — сказал он.

Шапарин подчеркнул, что увеченные штрафы планируется распространить и на перевозку непристегнутых пассажиров.

«При ДТП человек, который «улетает» с заднего сиденья, приобретает массу в несколько тонн уже на достаточно низкой скорости. Он сносит все на своем пути и «ломается» сам. Поэтому пристегиваться должны все и везде», — заключил он.

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