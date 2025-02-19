Откажутся ли россияне от китайских машин в пользу европейских

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, в случае возврата в Россию западных и азиатских автопроизводителей их продукция значительно потеснит наводнивший рынок китайский автопром. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

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«Желание людей приобрести автомобили из прошлой жизни останется… и россияне могут даже продать китайские автомобили премиум-сегмента и купить BMW или Audi, так как уровень престижа сохраняется», — уверен эксперт.

Хайцеэр также считает, что в настоящее время обеспеченные россияне, имеющие возможность привозить иномарку из Японии или ФРГ, охотно пользуются случаем и предпочитают приобретать за рубежом машины премиум класса, что пока недоступно широкому кругу наших соотечественников.

Поэтому в дальнейшем BMW, Toyota или Volkswagen могут надеяться на скорое вытеснение с российского рынка даже таких столпов китайского автопрома, как Chery, Haval, Geely и Changan, поскольку у потребителя всегда должен быть достойный выбор.