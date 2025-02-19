Почему таксопарки не готовы переходить на отечественные авто

Российские таксопарки не готовы переходить на отечественные автомобили. Менее трети компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками, готовы на обновление автопарка за счёт российских машин даже при наличии субсидий. Как отметили в «Национальном совете такси» (НСТ), причин подобного решения несколько.

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Эксперты объяснили, что сегодня российские автозаводы не выпускают достаточного количества легковушек в подходящих комплектациях. Также в качестве причин называют слишком дорогое обслуживание, частый ремонт, долгое ожидание запчастей и связанные с этим простои техники.

«НСТ опросил 100 крупнейших по числу машин российских таксопарков, работающих во всех федеральных округах России. 27% опрошенных сказали, что готовы рассмотреть вопрос покупки произведённых в России машин при наличии субсидий, чтобы общая стоимость владения таким авто вписывалась в экономику предприятия. Цена седана эконом-класса (наиболее массовые модели этой категории — Lada Granta и Vesta) в этом случае не должна превышать 1 млн рублей с НДС», — говорится в исследовании организации.

Перевозчики отмечают, что сегодня покупать машины российской сборки попросту невыгодно. Так, стоимость базовой «Гранты» с механической коробкой передач начинается от 1,05 млн рублей, кроссоверы «Москвич 3» оцениваются в 1,77 млн рублей, а Haval Jolion стоит от 2,45 млн рублей.

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Около 75% таксопарков, работающих на территории страны, не имеют возможности обновлять более 10% своего автопарка. При этом перевозчики признают, что для успешного функционирования им необходимо менять в год от 10% до 50% транспортных средств.