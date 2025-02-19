Какие два фактора могут убить мотор вашего «китайца»

Эксперт Васильев объяснил, у каких брендов из Китая могут быть проблемные места

Российские владельцы китайских автомобилей от молодых брендов могут столкнуться с недостаточной коррозионной стойкостью кузова. Но в рамках гарантийного срока эксплуатации таких проблем обычно не возникает. Об этом заявил автоэксперт Егор Васильев.

Что касается силового агрегата, то могут доставить проблем турбомоторы объемом 1,5 л в случае большого пробега и несвоевременной замены масла, объясняет эксперт.

«Все-таки нагруженность таких агрегатов довольно высока, особенно если речь идет о городской эксплуатации. Если говорить о коробках передач, то как вариаторы, так и роботы не относятся к числу сильных сторон китайского автопрома. Их не стоит избыточно нагружать, особенно при движении на низких скоростях. И не забываем менять масло в этих агрегатах хотя бы на пробеге в 40-50 тыс. км.», – напоминает эксперт.

Из-за обилия умной электроникой у авто из Китая могут возникнуть проблемы с информационно-развлекательной системой. Часть функций автомобиля может работать нестабильно или некорректно. Перепады температур могут негативно сказаться на функционале различных умных датчиков.

«Часто проблемы возникают со светодиодной светотехникой. А из-за специфики ее исполнения менять приходится целый элемент. И хорошо, если это гарантийный случай, потому что ремонт за свой счет может оказаться неожиданно дорогим», – констатирует специалист.

Выдвижные ручки автомобиля банально могут замерзнуть при минусовых температурах, отмечает Васильев. Все китайские машины в большинстве своем рассчитаны на езду на качественной поверхности, поэтому на неровных поверхностях подвеска довольно может быстро «устать» и потребуются вложения на ее восстановление, подытожил Васильев.