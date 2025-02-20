Названы восемь минусов внедорожника Suzuki Jimny

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал о том, что японский внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения отличается простотой конструкции, однако у него есть и минусы.

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В разговоре с "Газетой.ru" эксперт отметил, что модель отличается чрезмерной жесткостью подвески на бездорожье. Также автомобиль не слишком устойчив на трассе, у него мало свободного пространства в салона, не очень хорошая динамика. Еще из минусов - дорогие кузовные запчасти, слабая работа кондиционера и неэффективный радиатор отопления салона.

Кроме того, если Suzuki Jimny долго стоит, то у него закисают механизмы передних тормозов, негативно влияя на диски.

Suzuki Jimny оснащён 102-сильным атмосферником объёмом 1,5 литра, 5-ступенчатой МКП, системой полного привода AllGrip Pro с понижающей передачей и жестко подключаемым передком. Спереди и сзади установлены неразрезные мосты.

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