Какие трехлетние внедорожники лучше сохраняют стоимость

"Автостат" назвал три больших SUV, лидирующих по сохранению стоимости в РФ
Отечественный УАЗ «Патриот» занял первое место в ежегодном рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», формируемом аналитическим агентством «Автостат». Его остаточная стоимость после трех лет эксплуатации составила 119,9% от первоначальной.
На втором месте китайский Haval F7 с результатом 114,2%.
Кроссовер Changan CS75 Plus вошел в тройку лидеров рейтинга.
Рейтинг был рассчитан для трехлетних автомобилей 253 моделей и 682 их модификаций, с учетом различных типов кузова, разных вариантов двигателей и трансмиссий. Changan CS75 Plus оснащается двигателями собственной разработки Changan и автоматической трансмиссией японской марки Aisin. В базовой комплектации представленного на российском рынке CS75 Plus предусмотрено шесть подушек безопасности.
Ранее в России начали продавать полноприводные минивэны «Соболь NN».