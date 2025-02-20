Какие трехлетние внедорожники лучше сохраняют стоимость

Отечественный УАЗ «Патриот» занял первое место в ежегодном рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», формируемом аналитическим агентством «Автостат». Его остаточная стоимость после трех лет эксплуатации составила 119,9% от первоначальной.

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На втором месте китайский Haval F7 с результатом 114,2%.

Кроссовер Changan CS75 Plus вошел в тройку лидеров рейтинга.

Рейтинг был рассчитан для трехлетних автомобилей 253 моделей и 682 их модификаций, с учетом различных типов кузова, разных вариантов двигателей и трансмиссий. Changan CS75 Plus оснащается двигателями собственной разработки Changan и автоматической трансмиссией японской марки Aisin. В базовой комплектации представленного на российском рынке CS75 Plus предусмотрено шесть подушек безопасности.

Ранее в России начали продавать полноприводные минивэны «Соболь NN».