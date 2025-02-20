Как бороться с обледенением автомобиля зимой

Очистка стекол и кузова автомобиля в зимнюю стужу — традиционное утреннее занятие российских водителей. Одно неосторожное движение может повредить не только лакокрасочное покрытие авто, но и порвать дверные уплотнители или сломать дворники стеклоочистителей. О том, как правильно бороться со льдом и уберечь себя от лишних трат, рассказывает издание Pravda.Ru.

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По мнению авторов материала, при борьбе с обледенением железного коня недопустимы резкие движения с сильными нажатиями скребком, к тому же инструмент для этого следует подбирать не жесткий. Лучше использовать специальные мягкие щетки и скребки, которые не повредят автомобильную краску и сохранят кузов в первозданном виде.

«Используйте инструменты с мягкими краями, чтобы не повредить двери, ручки и другие элементы. Пригодятся также микрофибровые салфетки, которые помогут аккуратно удалить конденсат с лобового стекла и боковых зеркал, а для более эффективной разморозки салона обогрев заднего стекла лучше включить заранее», - уточняет источник.

Для борьбы с обледенением автомобиля хорошо добавить в бачок омывателя специальный препарат, который более эффективен, чем чистая омывающая жидкость. А при повышенной влажности в салоне лучше пользоваться системой рециркуляции воздуха, которая есть во всех современных авто.

Для того, чтобы резинки дворников не примерзли к лобовому стеклу, лучше оставлять их на ночь в поднятом состоянии, а во избежание примерзания дверей их уплотнители необходимо смазать составом на основе силикона.