Вандалы стали чаще портить машины Haval

По итогам прошлого года увеличилось количество случаев, когда вандалы повреждают машины россиян. Причем чаще всего портить стали автомобили китайских брендов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков «Страхового дома ВСК».

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В рамках КАСКО число подобных происшествий выросло на 19,4 процента год к году. Чаще всего вандалы повреждали автомобили китайских брендов — Haval (14 процентов случаев), Chery (9,2 процента) и Geely (8,8 процента). Следом идут Kia (7,6 процента), ВАЗ (7,4 процента), Hyundai (6,8 процента). Если брать выборку по моделям, что чаще всего вандалы повреждали Chery Tiggo (8,5 процента), Lada Granta (3 процента) и Hyundai Creta (2,4 процента).

Ранее директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов рассказывал, что первое место среди застрахованных автомобилей занимают произведенные в Китае, второе — корейские, третье — отечественного производства.