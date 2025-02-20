Какие авто подешевеют после возвращения в РФ европейских марок

В последние недели активно обсуждаются возможности возвращения зарубежных компаний в Россию, однако это вероятно только при выполнении определенных условий. Прежде всего, необходимо отменить санкции, наложенные на РФ, что связано с разрешением конфликта на Украине.

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Кроме того, для полноценной работы иностранных бизнесов важно восстановить свободный финансовый оборот, что подразумевает возвращение международной платежной системы SWIFT и крупных платежных систем, таких как Visa и Mastercard.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, если будут созданы условия для возвращения ушедших компаний, они займут свои ниши на рынке авто. Российские потребители уже оценили преимущества китайского автопрома и значительное присутствие АвтоВАЗа.

Тем не менее, автомобили таких брендов, как BMW, Audi, Volkswagen и Toyota, по-прежнему пользуются спросом. Их возможное возвращение определенно повлияет на рынок, особенно в сегменте премиум-класса. Однако для менее популярных марок, таких как Nissan или Mitsubishi, скорее всего, не останется места.

Эксперт также добавил, что возвращение традиционных иностранных автопроизводителей может привести к изменению цен, включая рост цен на китайские автомобили, которые сейчас стоят значительно дороже, чем в самом Китае, передает Kp.ru.

На фоне изменяющейся геополитической ситуации западные бренды могут вновь заинтересоваться доступом к российскому рынку. В числе первых потенциальных возвращенцев оказались PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Visa, MasterCard и McDonald's.