Каршеринг готов перейти на российские машины

Каршеринг не против перехода на российские машины. Сервисы BelkaCar и «Делимобиль» выразили готовность обсудить с профильными ведомствами инициативу по закреплению доли отечественных автомобилей в своих парках арендной техники. Мера позволит поддержать автопром России.

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«Наша компания открыта к диалогу с регулирующими органами и готова обсуждать меры поддержки отечественного автопрома, которые при этом не будут ограничивать возможность выбора для каршеринговых компаний и их клиентов. Автомобили для нас являются важным активом для развития бизнеса, а наша ключевая задача — предоставлять клиентам надёжные, безопасные и комфортные автомобили, вне зависимости от страны их производства», — отметили в «Делимобиле».

Оператор каршеринга отметил, что при расширении автопарка и выборе моделей используется алгоритм, который учитывает различные параметры машин: их цену, частоту и стоимость обслуживания, цены на запчасти, потенциальный спрос со стороны клиентов.

Одновременно сообщается, что пользователи сервиса уже могут арендовать отечественные «Москвич» и Sollers, также активно приобретаются локализованные на территории России автомобили — например, Haval.

К слову, ранее каршеринговые компании назвали требование закупать российские машины избыточным. Российские власти задумались о поддержке отечественного автопрома за счёт операторов каршеринга. Однако в самих компаниях считают, что установление минимальной обязательной доли российских машин в автопарках преждевременно.