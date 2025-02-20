Премиальные Hongqi стали заметно дешевле в России. Китайская премиум-марка пересмотрела ценники нескольких моделей, объявив о «сезонном предложении». Разница доходит до 1,8 миллиона рублей: сильнее других подешевел флагманский электрический кроссовер E-HS9, который теперь можно купить за 7 700 000 рублей вместо прежних 9 490 000. Сколько будет действовать спецпредложение, в пресс-службе Hongqi не уточнили.

© Motor.ru

Городской кроссовер HS3 теперь оценивается в 3 390 000 рублей в комплектации Comfort со 1,5-литровым мотором на 156 лошадиных сил и в 3 990 000 рублей за версию Deluxe с двухлитровым агрегатом мощностью 245 сил. Раньше цена модели стартовала с 3 990 000 рублей.

C 5 390 000 рублей до 4 590 000 снизилась стартовая стоимость обновленного среднеразмерного кроссовера HS5, который оснащается 245-сильным мотором 2.0. Новая цена в топ-варианте Deluxe — 5 190 000 рублей.

Дореформенный HS5 с 224-сильной «турбочетверкой» теперь можно купить за 3 290 000 рублей в «базе» и за 3 590 000 рублей в исполнении Deluxe. Прежде цена стартовала с 4 590 000 рублей.

Электрический кроссовер E-HS9 подешевел до 7 700 000 рублей. Наконец, цена на флагманский седан H9, предлагаемый с 245-сильным агрегатом, снизилась с 7 790 000 рублей до 6 300 000 рублей за единственное исполнение Deluxe.

Вместе с тем Hongqi подтвердил расширение российской линейки. К концу года в ней будет числиться 10 моделей, включая новый лифтбек H6, крупноразмерный кроссовер HS7 и люксовый седан L1.