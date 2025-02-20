Названы плюсы и минусы идеи ограничить скорость для каршеринга

Эксперт Сажин назвал плюсы и минусы идеи ограничить скорость авто из каршеринга

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Вопрос введения ограничения скорости каршеринговых автомобилей находится в стадии обсуждения, но с технической точки зрения реализовать проект несложно. Если инициативу одобрят, Петербург станет первым городом в России, где машины каршеринга перестанут использовать для уличных гонок. Таким мнением поделился автоэксперт Владимир Сажин.

«В последнее время новостная лента пестрит героическими подвигами водителей каршеринга, которые на скорости попадают в ДТП, используют машины как преступный транспорт, уходя от полиции. Управы на них никакой – по принципу “не мое, не жалко”. Они разбивают эти машины, не думая о последствиях и исках от каршеринговых компаний», – отмечает специалист.

Вариант с ограничением скорости повысит безопасность на дорогах, к тому же технически это несложно сделать, убежден Сажин. Он напомнил, что на учебных машинах уже применяли механические «пятаки» под педаль газа. Сейчас ограничение скорости можно запрограммировать, и машина просто не сможет разогнаться выше установленного порога, объясняет эксперт. Но кроме очевидного положительного эффекта у этой инициативы есть и минус – она может спровоцировать отток клиентов у сервисов каршеринга, считает Сажин. Оптимальным решением эксперт считает ограничение скорости на уровне 80 км/ч.

«В городе это нормальная скорость, да и на трассе, в принципе, хватает. Но бывают ситуации, когда нужно “поддать газку”, например, при обгоне, и тут ограничения могут сыграть злую шутку. Ну а от полиции на такой машине уже точно не уедешь», — объясняет эксперт.

Напомним, из-за роста ДТП с участием арендованных автомобилей в Петербурге рассматривают инициативу по введению ограничения скорости для автомобилей каршеринга до 80 км в час. Об этом на брифинге рассказал председатель Законодательного Собрания города на Неве Александр Бельский.