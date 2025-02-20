Чем опасен полный привод при заносе

Директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина рассказала "Российской газете", что использование полного привода может вызывать ошибочное чувство уверенности на дороге.

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"На скользких поверхностях, таких как лед и снег, автомобили с полным приводом, например, кроссоверы, разгоняются легче, чем авто с одним ведущим мостом. Однако эффективность торможения у обоих типов автомобилей одинакова. Управление авто с полным приводом в условиях заноса требует высокого уровня подготовки водителя. Современные системы полного привода делятся на две категории. Первая включает системы с центральным дифференциалом, где полный привод работает постоянно. Мощность распределяется между осями через редуктор, при этом все колеса ведущие. Это не гарантирует защиту от столкновений с препятствиями. Наиболее распространенные системы используют муфты, устанавливаемые на полноприводные кроссоверы. Такие муфты автоматически подключают вторую ось при пробуксовке колес, в остальное время используются либо только передние, либо только задние колеса. Занос возникает, когда задние колеса движутся быстрее передних. На полном приводе предсказать это несложно, однако поведение автомобиля определяется ведущей осью, что невозможно определить визуально. Автомобили с полным приводом требуют постоянного сцепления с дорогой для предотвращения скольжения. В поворотах следует избегать резкого торможения. Для выхода из заноса необходимо повернуть руль в противоположную от заноса сторону, сбросить газ и плавно восстановить тягу. Важно поймать момент, когда задние колеса начинают выравнивать автомобиль. Недостаток тяги может привести к продолжению скольжения. Избыток газа может привести к нехватке места на дороге. Для развития навыков управления рекомендуется изучать поведение автомобиля на специализированных тренировочных площадках под руководством опытного инструктора. Это повысит готовность к непредвиденным дорожным ситуациям", - отметила специалист.

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