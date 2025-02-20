В России продают трехлетние Peugeot без пробега

Россиянам предложили новые кроссоверы Peugeot 2008 за 1 790 000 рублей. Машины предлагает крупный российский дилер, торгующий китайскими моделями. В 2021-м вседорожники «поднебесной» сборки не смогли продать по причине локдауна, а сейчас получилась двойная выгода: хорошая скидка, а также таможенное оформление по тарифам трёхлетнего автомобиля.

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Как стало известно редакции Quto, все машины оснащены 136-сильными турбомоторами объёмом 1,2 литра и 6-ступенчатыми автоматическими коробками. Привод — только передний, но клиренс — внушительные 200 мм.

Модель представляет собой типичный городской кроссовер: его длина — 4300 мм, ширина — 1770 мм, а высота 1530 мм. Колёсная база — 2650 мм, а объём багажника — солидные 405 литров (плюс 29-литровое подполье).

Цена машины для конкретного клиента со сроком доставки 50-60 дней — 1 790 000 рублей. В комплектацию входят бесключевой доступ, панорамная крыша, светодиодные фары, отделка салона кожей и кондиционер.

Кстати, в 2020 году, когда этот автомобиль официально вышел на российский рынок, такая версия стоила 2 059 000 рублей, а с обивкой сидений кожей наппа — на 90 000 дороже.

Между тем, в России начались продажи Peugeot 408 X. Но его стоимость начинается от 4 699 000 рублей. В движение модель приводит 1,6-литровый двигатель мощностью 175 л.с., с которым сочетается 8-ступенчатый «автомат».