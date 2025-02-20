Водителям объяснили, как продлить срок службы подвески автомобиля

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Значительно продлить срок службы подвески и снизить затраты на ремонт можно соблюдая баланс между агрессивным и аккуратным управлением автомобилем. Инспектор ГАИ объяснил изданию Pravda.Ru, как даже аккуратные водители незаметно для себя могут ускорить износ детали.

Дело в том, что проезд «лежачих полицейских» на минимальной скорости создает постоянную однообразную нагрузку на подвеску. В итоге амортизаторы получат «ступенчатый» износ, то есть образуются микродефекты на штоке. Кроме того, рулевые наконечники подвергаются излишнему напряжению, а стойки амортизаторов быстрее выходят из строя.

«Когда водитель неожиданно попадает в глубокую яму, изношенные детали уже не могут эффективно гасить удар, что приводит к повреждению уплотнителей и ускоренному выходу из строя подвески», – уточнили в ГАИ.

Но не меньшую опасность для подвески автомобиля представляет высокая скорость по неровным дорогам. В этом случае амортизаторы полностью сжимаются, а затем резко разжимаются – в итоге они изнашиваются быстрее. К тому же резкие удары увеличивают нагрузку на стабилизаторы, а прыжки на неровностях ослабляют крепления подвески.

«Многие водители считают, что проезд "лежачих полицейских" "по диагонали" поможет снизить нагрузку. Однако этот способ лишь смещает удар на одну сторону подвески, что также приводит к быстрому износу амортизаторов», – уточняет инспектор.

Чтобы продлить срок службы подвески, нужно проезжать «лежачие полицейские» плавно, без резкого торможения перед ними. Избегать резких маневров и ударов по подвеске на плохих дорогах, а также регулярно проверять амортизаторы, рулевые наконечники и стабилизаторы.