Toyota отправляет в отставку самые дешевые Corolla

Toyota прекращает производство Corolla Axio и Corolla Fielder. В октябре нынешнего года две модели, которые считаются самыми доступными носителями имени Corolla, отправятся в отставку. Автомобили производят с 2012 года. За 13 лет своего существования они пережили несколько обновлений, которые, впрочем, больших изменений не принесли. Причину скорого прощания с «бюджетниками» Toyota не раскрывает.

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Toyota Corolla Axio и Corolla Fielder поколения Е160 особо популярны модели у корпоративных клиентов, которые ценят их за простоту и низкую стоимость. На сегодняшний день цена Axio стартует с 1,64 миллиона иен (около 970 тысяч рублей), а за Fielder просят от 1,79 миллиона иен (примерно миллион рублей). Седан Corolla E210, для сравнения, стоит от двух миллионов иен (1,2 миллиона в пересчете на рубли).

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Axio и Fielder Е160 обновлялись несколько раз — в 2015, 2017 и 2022 годах. В моторную гамму входят бензиновые моторы и гибридные установки; для негибридного варианта с 1,5-литровым агрегатом доступны вариатор и полный привод.

Кроме Японии, седан и универсал предлагали также на ряде других рынков. Среди них — Бангладеш, Гонконг, Ямайка, Макао, Новая Зеландия, Сингапур и Шри-Ланка.

Ранее стало известно, что Toyota применит технологии Mazda в новой GR Supra. К команде Toyota присоединятся эксперты Mazda, которые работают над собственным спорткаром, — идеологическим преемником RX-7.