В Тольятти продают новую «Волгу» начала 90-х

На классифайдах обнаружен «капсульный» экземпляр начала 1990-х. Серо-голубая «Волга» с пробегом десять километров оставалась в гараже более трёх десятилетий. Поскольку речь идёт о ГАЗ-31029, выпущенной в 1992 году, в продаже появилась ранняя машина. Исключительное состояние седана подтверждается фотоотчётом, но и цена под стать: продавец хочет выручить 15 миллионов рублей!

© Motor.ru

ГАЗ-31029 из Тольятти не впервые появляется на классифайдах: например, в 2021 году этот же автомобиль уже появлялся в поле зрения, но почему-то был указан 1993 год выпуска. Тогда продавец хотел получить за «капсулу времени» восемь миллионов рублей, то есть за 3,5 года цена увеличилась почти вдвое. Сохранность «Волги» за это время не изменилась: вероятно, машина так и продолжает стоять в гараже.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Покупатель седана в начале 1990-х не озаботился даже установкой зеркал заднего вида и дворников, также не стали проводить обработку антикором или защищать арки подкрылками. За три десятилетия поверхностная коррозия образовалась на дисках, элементах выхлопной системы и крепежах. Также заменён на современный аккумулятор. Но в остальном изменений нет: остался штатный кассетный радиоприёмник, противотуманные фары советского образца, а роскошь того времени подчеркивает комбинированный салон.

На учёт ГАЗ-31029 никогда не ставился, есть счёт-справка и квитанция о покупке в автомагазине. Тем не менее 15 миллионов рублей — впечатляющая цена за массовую машину. У того же владельца есть ГАЗ-3102 образца 1995 года с аналогичным пробегом 11 километров; в 2020 году за неё просили пять миллионов рублей, а новая цена не указана.