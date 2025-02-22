Как правильно выбрать детское кресло в автомобиль

Депутаты Госдумы, Роскачество и Росстандарт прорабатывают законодательную инициативу о запрете использования суррогатных детских удерживающих устройств (ДУУ) в автомобилях и их продаже на маркетплейсах. Речь идет о «треугольниках», адаптерах, корректорах, фиксаторах ремня безопасности и бескаркасных автокреслах, которые представляют риск для жизни и здоровья детей при их использовании. «Парламентская газета» напоминает, как правильно выбрать детское кресло в машину.

Совсем не альтернатива

Проблемой использования различных «корректоров лямок ремней безопасности», «направляющих лямок», «адаптеров», «треугольников» в Госдуме и Роскачестве озаботились из-за тревожной статистики. Ежегодно Госавтоинспекция фиксирует около тысячи ДТП, связанных с нарушением правил перевозки детей до 12 лет. В этих авариях погибло 90 детей, более тысячи получили травмы. А все из-за того, что они не находились в автокреслах или не были пристегнуты ремнем безопасности.

Поскольку качественное автокресло стоит недешево, многие родители нашли ему дешевые заменители. По результатам опроса Роскачества, 18 процентов респондентов указали, что считают фиксаторы, адаптеры, «треугольники» хорошей альтернативой классическому автокреслу. Однако все эти аксессуары представляют риск для жизни и здоровья детей при их использовании.

«Учитывая сложившийся правовой пробел, Роскачество совместно с депутатами Госдумы и Росстандартом прорабатывают законодательную инициативу по запрету распространения маркетплейсами информации о суррогатных ДУУ под разными наименованиями», — сообщили «Парламентской газете» в Роскачестве.

Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала нашему изданию, что этой темой она занимается уже несколько лет и на днях обратилась в Министерство экономического развития с просьбой инициировать изменения в законодательство, чтобы не допустить использования суррогатов ДУУ.

«Речь идет о внесении изменений в Правила дорожного движения. Все эти лямки, адаптеры и так далее не являются ни самостоятельными удерживающими устройствами, ни частью других удерживающих устройств. Ребенок может быть только в автомобильном кресле, которое имеет сертификат. А если используется все остальное, то должно считаться, что ребенок не пристегнут», — прокомментировала Буцкая.

В зависимости от веса, роста и возраста

Из-за огромного разнообразия моделей на рынке выбор детского автокресла может оказаться не из легких. Главное, чем следует руководствоваться — это возрастом ребенка, его весом и ростом. Все детские автокресла ранжированы на группы, учитывающие эти параметры. Всего их пять: три возрастные 0+, 1, 2-3 и две универсальные 0+1 и 1-2-3.

Группа 0+ — от рождения ребенка до веса 13 кг, рост 45-87 см, до возраста 12-15 месяцев,

Группа 0+1 — для детей от рождения до 4 лет, рост 45-105 см, максимальный вес ребенка 18 кг,

Группа 1 — от 9 месяцев до 4 лет, вес от 9 до 18 кг,

Группа 1-2-3 — от 9 месяцев до 12 лет, вес от 9 до 18 кг,

Группа 2-3 — от 3 до 12 лет, вес от 15 до 36 кг.

Кресла группы 0+ представляют собой люльки и переноски, которые предназначены для новорожденных и малышей до года, реже — до 15 месяцев. В отличие от всех остальных моделей ребенок может в таком кресле лежать. Кроме того, его можно переносить за ручку, устанавливать в коляску. Такие модели быстро устанавливаются в салоне машины и фиксируются на систему Isofix или штатным ремнем безопасности.

Кресла группы 0+1 позволяют перевозить детей от рождения до четырех лет. Малыши располагаются в них против хода движения автомобиля, как в креслах-переносках, а после достижения ребенком возраста 15 месяцев кресло можно перевернуть на 180 градусов. Особенность таких моделей — регулируемый наклон спинки, что позволяет выбрать наиболее комфортное положение для ребенка во время поездки.

Кресла группы 1 предназначены для детей, которые уже могут самостоятельно сидеть. Сейчас они не так популярны, так как родители предпочитают покупать более универсальные модели групп 0+1 и 1-2-3.

Кресла группы 1-2-3 за счет регулируемой высоты и ширины спинки, длины внутренних ремней безопасности предполагают длительную эксплуатацию и позволяют сэкономить на замене кресел по мере роста малыша. Путешествовать в них можно на протяжении 10 лет — от 9 месяцев до 12 лет.

Основное отличие кресел группы 2-3 — это отсутствие внутренних ремней безопасности. Ребенок пристегивается в нем при помощи штатного автомобильного ремня.

На что обратить внимание

Чтобы не ошибиться с выбором кресла, лучше всего взять с собой ребенка, чтобы сразу понять, насколько оно удобно. Специалисты советуют оценивать такие показатели: