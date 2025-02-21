В России продают новый Suzuki SX4 2009 года

"Российской газете" удалось отыскать на просторах классифайдов ещё одно интересное предложение. Оно будет интересно, прежде всего, фанатам настоящих японских авто, а также тем, кто хочет удивиться цене, назначенной за 16-летний автомобиль.

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В продаже в Нижегородской области появился Suzuki SX4 2009 года выпуска, мотор которого едва-едва прошёл обкатку: на одометре чуть больше 3,5 тысяч километров пробега.

Владелец утверждает, что автомобиль полностью в идеальном состоянии, а в салоне ещё сохранился запах новой машины. Состояние объясняется очень редкой эксплуатацией и хранением в тёплом и сухом гараже. Также после покупки была сделана антикоррозийная обработка кузова.

Авто оснащён атмосферником 1.6 литра мощностью 107 л.с. и 5-ступенчатой механикой.

Также владелец уверен, что японское качество тех лет несравнимо с отечественными авто или "китайцами", и Suzuki SX4 2009 года будет ездить дольше, чем новые "Лада Гранта" и "Веста".

За "капсулу времени" Suzuki SX4 назначена немала цена - 1 649 000 рублей. Для сравнения, новая Lada Vesta седан с мотором 1.8 литра и вариатором стоит 1 600 000 рублей, за 1 655 000 рублей продают универсал Vesta SW в базе с мотором на 106 сил и МКП.

За гораздо меньшие деньги можно купить другую "капсулу времени" - Nissan Almera 2007 года выпуска.