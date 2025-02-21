В России продают новый Suzuki SX4 2009 года

В России начались продажи нового Suzuki SX4 2009 года, цена очень удивит
"Российской газете" удалось отыскать на просторах классифайдов ещё одно интересное предложение. Оно будет интересно, прежде всего, фанатам настоящих японских авто, а также тем, кто хочет удивиться цене, назначенной за 16-летний автомобиль.
В продаже в Нижегородской области появился Suzuki SX4 2009 года выпуска, мотор которого едва-едва прошёл обкатку: на одометре чуть больше 3,5 тысяч километров пробега.
Владелец утверждает, что автомобиль полностью в идеальном состоянии, а в салоне ещё сохранился запах новой машины. Состояние объясняется очень редкой эксплуатацией и хранением в тёплом и сухом гараже. Также после покупки была сделана антикоррозийная обработка кузова.
Авто оснащён атмосферником 1.6 литра мощностью 107 л.с. и 5-ступенчатой механикой.
Также владелец уверен, что японское качество тех лет несравнимо с отечественными авто или "китайцами", и Suzuki SX4 2009 года будет ездить дольше, чем новые "Лада Гранта" и "Веста".
За "капсулу времени" Suzuki SX4 назначена немала цена - 1 649 000 рублей. Для сравнения, новая Lada Vesta седан с мотором 1.8 литра и вариатором стоит 1 600 000 рублей, за 1 655 000 рублей продают универсал Vesta SW в базе с мотором на 106 сил и МКП.
За гораздо меньшие деньги можно купить другую "капсулу времени" - Nissan Almera 2007 года выпуска.