Владелец Changan пожаловался на проблемы при езде

Россиянин, купивший себе Changan Uni-K, столкнулся с проблемой после того, как пробег машины приблизился к 30 тысячам километров. Свою историю он рассказал на сайте для автовладельцев Drive2.

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Он заявил, что во время езды на приборной панели перестали работать все кнопки. Кроме того, вышел из строя электроусилитель руля. Автовладелец сразу же поехал к дилеру. Уже в салоне, добавил он, сломался датчик открытия багажника и сгорел предохранитель. В итоге ремонт обошелся в 20 тысяч рублей.

Отвечая в комментариях на вопросы автолюбителей, россиянин пояснил, что дилер отказывался делать ремонт по гарантии. В салоне обратили внимание на царапину на бампере и почитали, что это могло случиться из-за ДТП. При этом владелец машины настаивает, что там разгерметизировался заводской шов из-за перепадов температуры.

Ранее уже сообщалось о проблемах с датчиками, которые установлены на автомобилях этой марки. Например, это касается тех, что предназначены для отслеживания давления в шинах.