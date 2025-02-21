В Германии начались продажи Lada Niva

Один из крупных немецких дилеров анонсировал старт продаж Lada Niva Legend 2025 года.

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"Уже почти", - написал он в своем сообщении, указав, что "настоящий 4х4" будет стоить 19 990 евро (1,85 млн рублей).

Неизвестно, как произведена модернизация внедорожника, но стандартный двигатель 1.7 литра соответствует нормам "Евро-6d", а расход топлива в смешанном цикле составляет 9,5 литра на 100 км.

В России Лада Нива стоит от 1 059 000 рублей и оснащается 83-сильным двигателем объемом 1.7 литра, МКП и системой постоянного полного привода. В этом году будет запущена Lada Niva Sport и новая модификация с двигателем 1.8 литра .

Ранее "РГ" рассказывала о начале продаж Lada Niva "Тайга" - аналоге Niva Bronto от компании "Промтех".