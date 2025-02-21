В РФ продают почти новую Toyota Camry 2013 года

Как выяснила "Российская газета", в продаже появилась Toyota Camry VII (XV50) 2013 года выпуска в идеальном состоянии. За "капсулу времени", которая проехала всего 16 700 км, просят 3 150 000 рублей. Учитывая нынешние цены на автомобили - не так и дорого. За эти деньги сейчас можно приобрести новый китайский кроссовер.

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Владелец "Камри" отмечает, что машина в заводской краске, без дефектов, сколов и царапин. В техническом плане также никаких проблем. Единственное - был заменен аккумулятор.

При этом зимой седан не эксплуатировался. На автомобиле установлена родная резина, а все это время Toyota хранилась в гараже.

Под капотом расположен двигатель 2,5 литра, который выдает 181 л.с. Коробка - автомат.

Состав комплектации машины не уточняется, сама же Camry находится в Тюмени.

Ранее "РГ" сообщала, что на продажу выставили новую Toyota Camry 2008 года. За "японца", салон которого до сих пор в пленке, просят огромные 5,9 млн рублей.