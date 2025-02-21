В России продают новый мотоцикл "Урал" 1993 года

Как известно, сейчас мотоциклы "Урал" имеют статус культовых. Их даже выбирают голливудские звёзды мировой величины.

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Производство в России уже не осуществляется - теперь легенду выпускают в Штатах. "Уралы" и раньше стоили недёшево, а теперь… Тем ценнее "капсулы времени". "Российская газета" нашла в продаже новый "Урал" ИМЗ-8.103-40 Турист 1993 года. Цена выглядит очень привлекательно.

Данная модификация "Урала" оснащена рычажной передней вилкой, ветровым щитком, защитной дугой с левой стороны, дисками с алюминиевой ступицей с одинаковыми спицами, багажником над запасным колесом. Всё это в наличии у "Урала" из Нижегородской области.

В своём обзоре владелец обращает внимание также на множество заводских хромированных элементов, смотрового окошка в редукторе, наличия монтажек и ключей.

Мотоцикл, выставленный на продажу" проехал всего 770 км и отлично сохранился для своих 32 лет. Возраст выдают лишь пожелтевший ободок бензобака и растрескавшаяся обивка пассажирского кресла в боковой коляске.

Цена - 480 000 рублей. Новый "Урал", согласно сайту официального представительства "ИМЗ" в России, в версии "СТ" ("Сити") стоит от 1 732 500 рублей, флагманский "Урал" Gear Up обойдётся минимум в 1 942 500 рублей.