Автоэксперт рассказал, какими могут быть автомобили Tenet

Автоэксперт Роман Солдатов рассказал о представленном в России автобренде Tenet. По его словам, новый автомобиль напоминает китайский Chery.

«Новый российский бренд Tenet — это автомобили Chery с другим шильдиком. Причём, судя по фотографиям, это Chery Tiggo 7 Pro с сеткой от девятой модели. Можно вспомнить, что новый бренд Xcite сделан на той же базе», — отметил он.

Можно предположить, что под капотом Tenet будет турбомотор 1,6 (150 л. с. и 275 Нм) и роботизированная коробка передач. Насколько автомобиль локализован в вопросе производства, пока сказать сложно, продолжил эксперт.

«А значит, и цены будут соответствующими. Chery Tiggo 7 Pro Max обойдётся минимум в 2,5 млн рублей», — сказал Солдатов.

Если новая марка будет дешевле, в том числе в обслуживании, то некий спрос она получит, в том числе среди таксопарков, считает эксперт.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём Telegram-канале продемонстрировал первые фото автомобилей нового российского бренда Tenet.